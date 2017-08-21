أردوغان يهدد قائد القوات الخاصة في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، قائد القوات الخاصة الفريق زكائي أساكاللي، الذي كان له دور كبير في إفشال محاولة الانقلاب العام الماضي، من مغبة عدم قبول تخفيض منصبه.

و قالت وسائل إعلام محلية إن أساكاللي أراد الاستقالة من القوات المسلحة، احتجاجا على تخفيض منصبه بينما علق أردوغان قائلاً :أن لا يمكن أن يكون هناك أي امتعاض في الحيش.

وجاءت تصريحات أردوغان بعدما تم إسناد قيادة القوات الثانية في الجيش المتمركزة في شبه جزيرة غاليبولي شمال غربي البلاد إلى أساكاللي.

ولم يطرح أردوغان أي سبب لحركة التنقلات الجديدة.

وقاد أساكاللي عملية درع الفرات في سوريا التي انطلقت في أغسطس من العام الماضي، بهدف تطهير المناطق السورية المحاذية للحدود التركية من الميليشيات الكردية وعناصر داعش.

وكان المجلس الأعلى للجيش قد قام بترقية أساكاللي عقب إحباط محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو عام 2016، بسبب دوره البارز في كسر حلقة الانقلاب وتصفية أهم قادته، وهو ما جعله شخصية قومية.