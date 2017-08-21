⁠⁠⁠⁠⁠تجنيد 10 فرق رقابية خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة حملة رقابية مكثفة على مرافق الإيواء السياحي والوحدات السكنية ووكالة السفر والسياحة تفعيلا لخطة حج هذا العام .

وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف أنه تفعيلا للخطة الموسمية المعتمدة من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تمت جدولة الجولات الرقابية وتكثيفها خلال حج هذا العام وتجنيد 10 فرق رقابية تعمل على فترتين صباحية تشمل إجازة نهاية الأسبوع، للوقوف على جاهزية مرافق الإيواء السياحي لاستقبال ضيوف الرحمن، وضبط المنشآت المخالفة، ومباشرة الشكاوى التي ترد عبر الهاتف السياحي أو الشكوى المباشرة من خلال الفرع والتحقق منها والتنسيق والمشاركة مع اللجان التابعة .