المعارضة السورية تجتمع في الرياض استعدادًا لمحادثات جنيف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انطلق في الرياض، اليوم الإثنين، اجتماعا ضم ممثلين عن الهيئة العليا السورية للمفاوضات وممثلي ” منصتي موسكو والقاهرة ” لمناقشة الحل السياسي للأزمة السورية.

ونقلت قناة ” الحرة ” الأمريكية عن المتحدث باسم الهيئة العليا سلمان مسلط، قوله إن ” هذه الاجتماعات ستنتهي بإعلان أسماء ممثلي وفد المعارضة في مفاوضات جنيف المقبلة ” .

وتمثل كل من المنصتين بعض النشطاء، لكن لا يسيطر أي منهما على أراض في سوريا، كما أنهما ليس لديهما صلة قوية بالجماعات المسلحة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أكد الخميس الماضي، أن الأمم المتحدة تأمل في انعقاد ” مفاوضات جادة ” بين الحكومة والمعارضة السوريتين في أكتوبر أو نوفمبر.