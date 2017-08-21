" مكافحة الإرهاب " العراقية تحرر قرى جديدة جنوب غربي تلعفر - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن قائد عمليات ” قادمون يا تلعفر ” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن قوات مكافحة الإرهاب حررت قرى ” تل رحال وجبارة و حسين إدريس والملا والمجيدة ” جنوب غربي تلعفر.

وذكرت قناة ” العراقية نيوز ” اليوم الإثنين، أن قطاعات فرقة المشاة ” 15 ” في الجيش العراقي حررت قريتي ” تومي ” و ” مجارين ” ، وقامت برفع العلم العراقي عليهما.

وقال يار الله، إن الفرقة تمكنت أيضا من قطع طريق ” الكسك ” باتجاه المحلبية.

وكان قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) قد أعلن – في وقت سابق – أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء ” 26 ” في الحشد الشعبي حررت قرية ” تل السمباك ” شرق تلعفر، وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال ” زمبر ” شرقي تلعفر.

يذكر أن القوات العراقية والقوات الموالية لها كانت قد بدأت عملية عسكرية كبيرة شمالي مدينة تلعفر، أحد المعاقل الأخيرة لتنظيم ” داعش ” في البلاد.

وفي السياق، ذكر بيان صادر عن قوات الحشد الشعبي اليوم أن مدفعية اللواء 26 في الحشد الشعبي، دكت مجموعة من أهداف تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحسن كوي في قضاء تلعفر؛ ما أسفر عن مقتل مجموعة من قيادات التنظيم الأجانب فضلاً عن تدمير مقار ومراكز حيوية تابعة لهم.

واضاف بيان الحشد الشعبي – الذي نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقي – أن ” كتيبة المدفعية والإسناد الصاروخي التابعة الى اللواء 26 في الحشد استهدفت تجمعات لعناصر داعش الارهابية في منطقة الحسن كوي في تلعفر غرب الموصل ” .

وتابع البيان إنه بحسب معلومات من استخبارات اللواء، فإن القصف أسفر عن قتل مجموعة من الارهابيين الاجانب ومن ضمنهن الارهابي القيادي المدعو ابو يوسف الروسي، وأبو يونس الأذري، مبيناً أنه ” تم أيضاً تدمير مركز اتصالات داعش وقتل الارهابي سعود قبلان، إضافة الى تدمير مركز ما يسمى بديوان الجند ومقر الكواسح.