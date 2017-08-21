بالصور.. اختتام الاجتماع السنوي لمديري السجون 1438 - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت المديرية العامة للسجون اليوم اجتماعها السنوي لمديري السجون والذي انعقد على مدى يومين متتاليين في مركز التدريب بمحافظة جدة بثلاثة جلسات ، تحت شعار ” جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء ” ، وذلك برعاية مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي .

ورأس الجلسة الأولى من اليوم الثاني مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور/ أيوب بن حجاب بن نحيت، وطرحت أربعة أوراق عمل كانت على النحو التالي:

مؤشرات جودة الوجبات الغذائية وقدمها الرائد محمد بن علي آل عراد وناقشها الرائد محمد عقاب الحارثي والأستاذ عوض بن سعد آل سحيم، ولخصت المعايير الخاصة بالسلامة الغذائية للنزلاء والنزيلات والوقوف على الآليات المتبعة واللازمة لمراقبة هذه الحدود والإجراءات التصحيحية حال تجاوزها.

والورقة الثانية بعنوان :تحسين بيئة العمل وإسهاماتها في تحقيق الرضا الوظيفي و قدمتها المستشارة للشؤون النسوية بالمديرية هيا بنت حمد الدوسري وناقشها العقيد ناصر العنزي ومديرة السجون النسائية بجدة فوزية عباس، وتضمنت الورقة أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل في إنتاجية الموظفين.

والثالثة بعنوان:تنمية ثقافة الأخلاقيات المهنية في السجون وقام بإعدادها مدير إدارة الإحصاء المقدم صالح بن بركه العتيبي وناقشها المقدم محمد عسيري والرائد سطام العنزي واستعرض فيها الأزمة الأخلاقية التي قد تواجه بعض العاملين في السجون وتزويدهم بالمهارات التطبيقية لمعالجتها في ظل الصراع القيمي التي يواجهونها في الميدان وبيئة العمل .

والورقة الرابعة بعنوان:التدريب على رأس العمل وفق معايير الكفاءة والفعالية والأثر وقدمها الرائد محمد بن عقاب الحارثي وناقشها الرائد وليد علي كاملي ومديرة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي الاساتذة مها الدوسري، واستعرضت الورقة تجارب التدريب على رأس العمل من حيث الأهداف والتخطيط والنتائج وقياس فعالية التدريب ورصد أثر ذلك .

ورأس الجلسة الثانية مدير إدارة الأنظمة والإجراءات بالإدارة العامة لتوقيف الوافدين بالسجون العقيد عيضه بن معيض المالكي، وشملت أربعة أوراق عمل كانت على النحو التالي:

الشراكة التقنية مع الجهات الحكومية والخدمات المقدمة في السجون وقدمها الرائد مهندس طلال القرشي والرائد مهندس أحمد آل جعران من الإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية، وناقشها الرائد المهندس خلف آل خشيم والرائد فهد الدوسري، وشرحت الورقة شراكة السجون التقنية مع الجهات الحكومية وأثرها على العمل بالسجون للعاملين والنزلاء والنزيلات، وعرضت أمثلة على ذلك مثل المحاكمات عن بعد والتعليم عن بعد والاتصال المرئي والزيارة المرئية والتعليم عبر الدوائر التلفزيونية والاجتماعات المرئية وغيرها .

وورقة بعنوان إسهام التقنية في تحقيق الأمن بالسجون وقدمها الرائد رائد المطيري من الإدارة العامة للاتصالات وناقشها الرائد علي بن راشد الزهراني والنقيب المهندس محمد القديري وتضمنت الورقة أهمية التقنية في أمن السجون واستغلالها بشكل مثالي لمعالجة المخالفات والخروقات الأمنية وضرورة أن يكون لها مرجعية في دراسة البنية التحتية نظرا للتطور السريع في عالم التكنولوجيا والاتصالات .

وورقة بعنوان دور الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة برامج تشغيل وصيانة ونظافة مباني السجون وقدمها مدير قسم الأعمال المعمارية بشعبة الإشراف الهندسي بالإدارة العامة للشؤون الهندسية النقيب مهندس عبدالرحمن الشهري ونوقشت من الرائد المهندس نمر السلمي والرائد مهندس حسن المالكي وأوضحت الورقة دور نظم الصيانة الشاملة والتي تتم عبر الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة برامج التشغيل وصيانة ونظافة مباني السجون.

وقدمت أيضاً ورقة بعنوان مبادرات مركز التدريب وطرح الورقة الرائد سطام بن هذال العنزي وتم مناقشتها من قبل المقدم الدكتور عبدالله الحارثي والمقدم صالح العتيبي، وتضمنت الورقة دليل إجراءات تفتيش الأشخاص في السجون.

وتضمنت الجلسة الثالثة والأخيرة مناقشة توصيات الاجتماع والتصويت عليها، في الطدير ذكره أن جلسات اليوم الأول في الفترة المسائية تحديدا جلستين كانت على النحو التالي:

الرعاية الصحية في السجون وقدمها مدير شعبة التأهيل والإصلاح بسجون الطائف المقدم محمد بن فايز القرني وناقشها المقدم فايز الشمري والمقدم عبدالله بن بادي الحربي وتضمنت أهمية الرعاية الصحية للنزلاء .

والآخرى بعنوان برنامج الخدمات المساندة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واللبس الموحد للنزلاء وعقود الخدمات اليومية و طرحها مدير شعبة الخدمات المساندة بالسجون العقيد عبدالعزيز بن راشد السكران، واستعرضت الورقة أهم الجهود التي قدمتها المديرية لخدمة النزلاء في هذه الجوانب .