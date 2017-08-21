أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، الذي قَدِم للسلام على سموه بمناسبة زيارته التفقدية لأفرع القوات المسلحة بالمنطقة.

وأشاد سموه في بداية الاستقبال بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله -.

وأعرب معالي رئيس هيئة الأركان العامة من جانبه, عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه لرجال القوات المسلحة بالمنطقة، وتذليل كل ماقد يعترض مهامهم وواجباتهم المنوطة بهم.

حضر الاستقبال قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير , ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن محمد عبدالخالق الغامدي , ورئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة اللواء الركن عبدالعزيز إبراهيم السويلم , وقائد قوة عرعراللواء الركن علي بن محمد أبوصالح عسيري.