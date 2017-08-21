بعثة فريق الفيحاء تصل النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصلت اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى النمسا لإقامة معسكر تحضيري خلال فترة توقف دوري جميل للمحترفين.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الفيحاء أن بعثة الفريق وصلت إلى مطار ميونخ بألمانيا ثم توجهت مباشرة إلى مقر المعسكر في مدينة انسبروك بالنمسا.

ويسعى الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني الفيحاء لاستغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح الأخطاء وتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين من أجل إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة في أول جولتين أمام الهلال والاتحاد.