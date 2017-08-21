فرنسا تعلن دعمها للجيش اللبناني في معركته ضد " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان دعمها للجيش اللبناني في معركته ضد ” داعش ” التي أطلقها فجر أول أمس، في المنطقة الجبلية المعروفة باسم جرود رأس بعلبك وجرود القاع، شرق لبنان.

وقالت السفارة الفرنسية – في بيان – إن لبنان وفرنسا يواجهان اليوم عدوا مشتركا وهو تنظيم داعش الارهابي، معربة عن تعازيها إلى أسر العسكريين الذين سقطوا أثناء محاربتهم الإرهاب، وتضامنها مع الجرحى متمنية لهم الشفاء.

وبدأ الجيش اللبناني – فجر أول أمس السبت – عملية عسكرية في منطقة الجرود القريبة من الحدود السورية لإخراج تنظيم داعش من شرق لبنان.

وكان تنظيم داعش يسيطر على منطقة جبلية واسعة تقدر مساحتها بنحو 300 كيلومتر مربع بين شرق لبنان والداخل السوري، وبلغت مساحة المنطقة التي كان يسيطر عليها في لبنان 141 كيلومترا مربعا.