دخول 442 حاجا قطريا عبر منفذ سلوى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بلغ عدد الحجاج القطريين الذين دخلوا منفذ سلوى الحدودي اليوم الاثنين 442 حاجاً.

وقال مدير عام جوازات منفذ سلوى العقيد حسن لدوسري أن نتوقع مع اقتراب موسم الحج ازدياد الأعداد من الحجاج القطريين ، مؤكداً على الأستعداد التام على مدار الساعة لخدمة الأشقاء .

وأوضح الدوسري أن آخر الإحصائيات سجلت دخول أكثر من 300 حاج قطري براً حتى الساعة.