 دخول 442 حاجا قطريا عبر منفذ سلوى - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 21

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. دخول 442 حاجا قطريا عبر منفذ سلوى

دخول 442 حاجا قطريا عبر منفذ سلوى

دخول 442 حاجا قطريا عبر منفذ سلوى
عادل الحربي(صدى):

بلغ عدد الحجاج القطريين الذين دخلوا منفذ سلوى الحدودي اليوم الاثنين 442 حاجاً.

وقال مدير عام جوازات منفذ سلوى العقيد حسن لدوسري أن نتوقع مع اقتراب موسم الحج ازدياد الأعداد من الحجاج القطريين ، مؤكداً على الأستعداد التام على مدار الساعة لخدمة الأشقاء .

وأوضح الدوسري أن آخر الإحصائيات سجلت دخول أكثر من 300 حاج قطري براً حتى الساعة.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12398 ] نشر منذ 1 ساعة

حياهم الله في بلادهم

[ عدد التعليقات: 32563 ] نشر منذ 60 دقيقة

حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفزر ، بإذن الله ,,

,, اهلاً بكم في ديار العدل والصدق والأخوه ,, ياهلااا ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *