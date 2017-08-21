روسنفت الروسية تستكمل صفقة لشراء 49% في إيسار أويل الهندية - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

قالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الإثنين، إنها أكملت بنجاح صفقة لشراء حصة نسبتها 49 بالمئة في شركة التكرير الهندية الخاصة إيسار أويل.

وأعلن كونسورتيوم استثماري يتألف من ترافيجورا ويو.سي.بي، اكتمال صفقة استحواذهما أيضا على حصة أخرى نسبتها 49 بالمئة في إيسار أويل.

ونقلت روسنفت عن رئيسها التنفيذي إيجور سيتشن قوله في بيان ” نهدف مع شركائنا إلى دعم الشركة لتحسين أدائها المالي كثيرا، وتبني استراتيجية لتنمية الأصول في الأمد المتوسط ” .