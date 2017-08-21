 نجمة برنامج Arabs Got Talent تٌثير الجدل بعد خلعها للحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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نجمة برنامج Arabs Got Talent تٌثير الجدل بعد خلعها للحجاب

نجمة برنامج Arabs Got Talent تٌثير الجدل بعد خلعها للحجاب
أماني الغامدي(صدى):

نشرت المطربة إيمان الشميطي نجمة برنامج اكتشاف المواهب ” Arabs Got Talent ” ، عدد من الصور عبر تطبيق انستجرام وهي بدون حجاب وعلقت عليها ” لوك جديد ” .

ما اثار حالة من الجدل بين المتابعين وتفاوتت التعليقات بين مؤيد ومعارض لقرارها بخلع الحجاب ، حيث أعتبر البعض الأمر حرية شخصية، بينما أبدى البعض الآخر اعتراضهم.

يُذكر أن إيمان حصلت على ” الباز الذهبي ” من لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، وتأهلت لمرحلة النهائيات لكنها لم تحصل على اللقب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1963 ] نشر منذ 30 دقيقة

اصلا اللي حاطتة مو حجاب و شعرها الامامي كان باين

[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 6 دقائق

عن اي حجاب تنكلمون العنق بأكملة ظاهر والشعر مافرقت واجد

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