إحباط تهريب 383 ألف حبة كبتاجون في ضباء - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكن جمرك ميناء ضباء من محاولة احباط تهريب 383.775 ألف من حبوب الكبتاجون والترامادول كانت قادمة للمملكة وموضوعة داخل إحدى الشاحنات المحملة بأكياس البصل .

قال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي :أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” أكياس بصل ” داخل إحدى الشاحنات المحمولة عن طريق إحدى العبّارات, وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على (376.515) ثلاثمائة وست وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة عشر حبة كبتاجون و (7.260) سبعة آلاف ومائتان وستين حبة ترامادول كانت جميعها مُخبأة بداخل أربعة “أكياس بصل” ومخفية أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة.