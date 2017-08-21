إحباط تهريب 383 ألف حبة كبتاجون في ضباء - صحيفة صدى الالكترونية

إحباط تهريب 383 ألف حبة كبتاجون في ضباء
تمكن جمرك ميناء ضباء من محاولة احباط تهريب 383.775 ألف من حبوب الكبتاجون والترامادول كانت قادمة للمملكة وموضوعة داخل إحدى الشاحنات المحملة بأكياس البصل .
قال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي :أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” أكياس بصل ” داخل إحدى الشاحنات المحمولة عن طريق إحدى العبّارات, وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على (376.515) ثلاثمائة وست وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة عشر حبة كبتاجون و (7.260) سبعة آلاف ومائتان وستين حبة ترامادول كانت جميعها مُخبأة بداخل أربعة “أكياس بصل” ومخفية أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة.
اترك تعليقاً