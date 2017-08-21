إطلاق حملة لمكافحة التسول بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ينفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بالتعاون مع شرطة المنطقة, حملة لمكافحة التسول بحائل للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العياد, أنّ هذه الحملة تهدف للحد من ظاهرة التسول التي لا تليق بالمنطقة، مشيراً إلى أنّ الحملة ستطلق بعد البحث والتحري لتتبع المتسولين من المختصين بهذا الأمر وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة .

وأفاد العياد أنّه في نهاية الحملة سيتم الرفع بتقارير مفصلة للجهات المختصة، مؤكداً ضرورة عدم تعاطف المواطنين والمقيمين مع هذه الفئة، ولافتاً النظر إلى أن المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية هي من يتولى مساعدة المستحقين حسب النظام, مثمناً تعاون الجهات ذات العلاقة بالمنطقة في كل ما يخدم خطط الفرع الاجتماعية ومنها مكافحة ظاهرة التسول والحد من آثارها السلبية علی المجتمع .

كما نوّه بمتابعة ودعم أمير المنطقة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية لكل ما يعزز جوانب الرعاية والخدمة الاجتماعية في المنطقة.