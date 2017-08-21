إزالة تعديات لأشخاص على أراضٍ حكومية بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

منعت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية تعدياً على أرض بيضاء حكومية بحي الخالدية غرب المدينة على طريق الملك فهد الدائري، بعد إزالة الإحداثات التي أنشأها، فيما تمثل التعدي في إنشاء سور إسمنتي وصنادق حديدية وشبوك، وضعت بهدف الاستيلاء عليها عن طريق التحايل، ونفذت آليات البلدية أعمال الإزالة عقب التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدي على الأرض، وتمت الإزالة وفق الأنظمة والتعليمات.

وأوضحت أمانة الطائف أنها لن تتهاون مع المحدثين على أراضي الغير أو الأراضي الحكومية، كما أن الأراضي التي يتم إزالة الإحداثات غير النظامية من عليها تخضع لعملية الرقابة المستمرة لضمان عودة المعتدي إليها .