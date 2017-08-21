ناظر قضية " تيدرات الذياب " ينشر رابطاً بأسماء المتضررين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

من أجل تسهيل الكثير على المواطن نشر القاضي ناظر قضية تيدرات الذياب رابطاً مباشرًا يحوي جميع الأسماء التي صدر لها الحكم مرتبة أبجديًا مع إتاحة إمكانية البحث السريع بالاسم أو رقم الهوية http://www.ji.gov.sa/news/item/14 وذلك تسهيلا لآلاف المتضررين الذين صدر لهم الحكم.

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض قد أصدرت الخميس الماضي حكمها في القضية التي قدمها أكثر من 8 آلاف متضرر ضد المستثمر وذلك عبر صك بلغ عدد صفحاته 495 صفحة.، وجاء في الحكم الذي صدر ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود التي زاد عددها عن 8900 عقد ، والتزامه بالأجرة الشهرية المذكورة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015 م واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور ، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.

وألزم الحكم المدعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغا وقدره 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 كما ألزمته بتسليم المعدتين المذكورتين في الدعوى .

وسلمت المحكمة نسخة الحكم لأطراف الدعوى مع إبلاغهم بحق الاعتراض خلال 30 يوماً وفِي حال عدم تقدم احد باعتراض يكتسب الحكم القطعية..