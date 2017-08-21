رقصة فتاة تجبر " متنزه السمراء بحائل " لوقف فعاليات مسرح الطفل - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أصدرت إدارة متنزه السمراء قرارا بتوقف فعاليات مسرح الطفل الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بحائل داخل القرية المائية، على خلفية تداول مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تجاوزت مرحلة الطفولة وهي ترقص أمام الجمهور.

وقالت إدارة المتنزه في بيان لها: مخالفة الجمعية لبنود العقد المبرم، وعدم التزام أحد منسوبيها بالنهج الإسلامي وخدشه للحياء والذوق العام وتقاليد وعادات أهالي منطقة حائل، جعلنا نقرر وقف العمل بالمسرح نهائياً.

واعتذر المدير التنفيذي للمتنزه، إبراهيم الفايز، لأهالي منطقة حائل على هذا التصرف، متعهداً بالحفاظ على الصورة التي تميزت بها المنطقة من مراعاة الحياء العام والعادات.