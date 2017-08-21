" التعليم " تفاجئ طلابًا بباكستان: جامعتكم غير معتمدة - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

فوجئ طلاب يدرسون طب الأسنان بإحدى الجامعات في باكستان بطلب من وزارة التعليم منهم الانتقال إلى جامعة أخرى لإكمال دراستهم كون جامعتهم غير موصى بها.

واعتبر الطلاب وعددهم 4 ويدرسون في جامعة ” همدرد ” في كراتشي، أن قرار الوزارة قطع الطريق أمام تحقيق طموحاتهم بنيل بكالوريوس طب الأسنان، لافتين إلى أن القرار جاء وهم يستعدون لدراسة السنة الثالثة.

وأوضح الطلاب وهم أبناء موفدين سعوديين يعملون في باكستان إنهم التحقوا بالجامعة بعد أن جلبت الملحقية الثقافية هناك لهم القبول في الجامعة،مشيرين إلى أن الوزارة تجاهلت طلب الملحق الثقافي بالسماح لهم بإكمال دراستهم بالجامعة لكونها معتمدة ومعترف بها من قبل الوزارة.

وأشار الطلاب أن قرار الوزارة لا يشمل جميع الطلبة الملتحقين بالجامعة بل يتعلق بالدفعة الأخيرة التي لا تضم سواهم، مناشدين وزير التعليم حل مشكلتهم.