بالفيديو.. توقف دقات ساعة " بيج بن " الشهيرة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

وقفت دقات ساعة ” بيغ بن ” الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن ظهر اليوم الاثنين، ولمدة أربع سنوات، حيث تخضع لأعمال صيانة شاملة.

وتشمل أعمال الصيانة ساعة ” بيغ بن ” وبرج ” ويستمنستر ” المحيط بها، وتتضمن وضع مرافق جديدة وتزويد المبنى بمصادر الطاقة، وتستمر حتى عام 2021م.

ويذكر أنه من المقرر سماع دقات الساعة في المناسبات المهمة من بينها احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وفي ذكرى ضحايا الحروب، حيث سيتم بثّ تسجيلات مسجلة لدقاتها أثناء فترة توقفها.