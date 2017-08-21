مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7225.38 نقطة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم تعاملاته وأغلق مرتفعًا بـ16.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7225.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ” الجزيرة ريت، وأمانة للتأمين، والمتحدة للتأمين، والعالمية، والإنماء طوكيو مارين ” الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ” البابطين، والأبحاث والتسويق، والمجموعة السعودية، وإكسترا، وجبل عمر ” ، فقد كانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.74% .

وكانت أسهم شركات ” الإنماء، ودار الأركان، وتعليم ريت، والجزيرة ريت، وجدوى ريت الحرمين ” الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات ” الإنماء، وسابك، وأمانة للتأمين، الراجحي، والجزيرة ريت ” هي الأكثر نشاطا في القيمة .

هذا وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” ، اليوم، منخفضًا 15.3 نقطة ليقفل عند مستوى 3487.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.