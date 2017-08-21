التجارة تستدعي كرسي أطفال من " مذركير " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أمرت وزارة ” التجارة ” اليوم باستدعاء ” كرسي أطفال ” المشترى من ” مذركير ” لخلل بالقاعدة السفلية للكرسي قد يؤدي إلى انكسارها ويزيد من احتمالية سقوط الطفل.

ودعت الوزارة إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج المستدعى وإرجاعه لأقرب معرض ” مذركير ” لرد كامل قيمة الشراء نقداً وبدون اشتراط توفر الفاتورة.