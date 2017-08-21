 التجارة تستدعي كرسي أطفال من " مذركير " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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التجارة تستدعي كرسي أطفال من ” مذركير “

التجارة تستدعي كرسي أطفال من ” مذركير “
عادل الحربي(صدى):

أمرت وزارة ” التجارة ” اليوم باستدعاء ” كرسي أطفال ” المشترى من ” مذركير ” لخلل بالقاعدة السفلية للكرسي قد يؤدي إلى انكسارها ويزيد من احتمالية سقوط الطفل.

ودعت الوزارة إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج المستدعى وإرجاعه لأقرب معرض ” مذركير ” لرد كامل قيمة الشراء نقداً وبدون اشتراط توفر الفاتورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7296 ] نشر منذ 25 دقيقة

خلل بالقاعدة السفلية للكرسي قد يؤدي إلى إنكسارها ويزيد من إحتمالية سقوط الطفل.

وخير إذا سقط الطفل ؟ المكائن تنتج ع مدار الساعة.

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