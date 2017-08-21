بالصور.. تغير حياة نجوم بوليوود قبل وبعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تغيّرت أمور كثيرة في حياة مشاهير بوليوود الذين ارتبطوا رسميًّا، بخاصة لناحية الشكل، بعد سنوات من الخبرة الفنية والأدوار الدرامية، التي كانت كفيلة بإيصالهم الى الشهرة العالمية والأضواء.

نعرض في الصور مجموعة من ثنائيات بوليوود قبل وبعد الزواج، كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم:

كارينا كابور Kareena Kapoor وسيف علي خان Saif Ali Khan :

بدأت علاقة كارينا وسيف علي العاطفية عام 2008 بعد انفصالها عن النجم شاهيد كابور Shaheed Kapoor ، وقررا الزواج في أواخر 2012، وبعدها رزقت كارينا بمولودها الأول “تيمور” من سيف، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016.

جينيليا دي سوزا Genelia D’Souza وريتيش ديشموك Ritesh Deshmukh

قرر الثنائي جينيليا (عارضة أزياء وممثلة هندية) و ريتيش، الارتباط رسميًّا عام 2012، وانجبا طفلًا واحدًا يدعى “ريان” الذي ولد عام 2014، وهما اليوم من أنجح الثنائيات في بوليوود.

عامر خان Aamir Khan و كيران راو Kiran Rao:

تزوج عامر خان من المنتجة والكاتبة الهندية كيران راو، التي كانت مخرجة ومساعدة للمخرج أشتوش جاواريكر، أثناء تصوير فيلم “لاجان” خلال عام 2005، ولديهما طفل واحد يدعى “أزاد راو خان” الذي ولد في عام 2011.

شاروخان Shahrukhan و جوري خان Gauri Khan:

ارتبط شاروخان بمصممة الديكورات الشهيرة جوري خان عام 1991 ولديهما ثلاثة أبناء هم: “أريان”، و”سوهانا” و”أبرام”.

كاجول Kajol وأفجاي ديفجان Ajay Devgan :

تزوج النجمان كاجول وأفجاي عام 1999 ولديهما طفلان، هما: يوغ ونيسا، وهما اليوم من أنجح الثنائيات في بوليوود.

أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan و آيشواريا راي Aishwarya Rai:

ارتبط نجما بوليوود أبهيشيك باتشان وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي عام 2007، ولديهما ابنة اسمها “أرادهيا” التي ولدت في 16 ديسمبر عام 2011.