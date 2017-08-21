نافاس على ابواب الرحيل والبديل دي خيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

حدد مسؤلو نادي ريال مدريد الإسباني موعد رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق، والتعاقد مع بديله ديفيد دي خيا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ ديلي إكسبريس ” البريطانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يرغب في إتمام التوقيع مع دي خيا، ولم يستسلم منذ فشل محاولته في صيف 2015 بعد التأخر في إتمام إجاراءت ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكي كان قريباً من التوقيع مع دي خيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن الحارس الإسباني اشترط رحيل نافاس عن الفريق لضمان الحصول على دقائق لعب أكثر، وأن يكون أساسيا.

وأوضحت الصحيفة أن الريال لا يرغب في التخلي عن نافاس في الوقت الحالي، لذلك قرر نادي ريال مدريد، تأجيل التعاقد مع دي خيا، ورحيل نافاس إلى الصيف المقبل.