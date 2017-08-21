بدء استقبال الحجاج من دول الخليج اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

شرعت مدينة الحجاج في السيح بمحافظة الخرج اليوم الأثنين في استقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى المشاعر المقدسة وسط استعدادات عالية وجاهزية من الجهات الحكومية المعنية بالمدينة.

‏وقال رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، أن مدينة الحجاج أكملت جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين من دول الخليج، حيث تم تجهيز المدينة الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح بعدد من فروع الإدارات الخدمية التي تقدم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن .