شرط يفصل رحيل مهاجم تشيلسي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

يحاول مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي وضع العوائق أمام أتلتيكو مدريد من أجل عرقلة انتقال دييجو كوستا في يناير المقبل.

وفقاً لما ذكرته صحيفة” سبورت ” الكتالونية، فإن إدارة تشيلسي حددت مبلغا تعجيزيا أمام أتلتيكو مدريد من أجل الموافقة على رحيل كوستا إلى الأخير في انتقالات الصيف الحالي، وهو ما يشير إلى أن البلوز يسعى لعدم تنفيذ رغبة مهاجمه بالعودة إلى ناديه السابق.

وأوضحت الصحيفة، أن أتلتيكو مدريد قدم عرضاً قيمته 45 مليون يورو من أجل ضم كوستا، وقد يصل إلى 55 مليون يورو، بعد المكافآت والحوافز فى العقد الجديد مع الأتليتي، لكن تشيلسي طلب 65 مليون يورو لإنهاء الصفقة، مشدداً على أنه لا توجد نية لتخفيض المقابل المادي المحدد.