⁠⁠⁠⁠⁠مظاهرات في الدوحة احتجاجا علي منع نظام تميم الحجاج القطريين من السفر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أخذ الشعب القطري قراره بالانتفاضة ضد السياسة القطرية القمعة التي يستخدمها النظام الحاكم ضد شعبه، ولا سيما عقب منع الحجاج القطرى من السفر إلى المملكة رغم التسهيلات التى قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزحفظه الله.

وكشفت صفحة المعارضة القطرية على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، أن مسيرة احتجاجية ستخرج عصر اليوم فى الدوحة ينظمها مجموعة من أبناء قطر بعد رفض الحكومة منح تصاريح للطائرات السعودية بالهبوط ونقل الحجاج القطريين.

وكان الملك سلمان حفظه الله قد أصدر تعليمات بنقل الحجاج القطريين على نفقته الشخصية وذلك عقب توسط الأمير عبد الله بن على آل ثانى.