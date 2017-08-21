الاتفاق يواجه الهلال وديًا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم الودية، التي سيخوضها خلال فترة التوقف الحالية، التي يشهدها دوري جميل للمحترفين 2017-2018.

ويخوض الاتفاق 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، أمام التعاون ونجران وهجر والهلال على الترتيب.

ويستهل التعاون ودياته 25 أغسطس الجاري أمام التعاون، ثم يواجه نجران يوم 27، ثم هجر يوم 29 على أن يختتم ودياته يوم 4 سبتمبر المقبل بمباراة الهلال.