" تعليم ينبع " تُنهي إجراءات تعيين 44 حارس أمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنهت إدارة التعليم بمحافظة ينبع إجراءات تعيين 44 مواطناً ومواطنة على وظيفة ” حارس وزوجته ” التي أُعلن عنها سابقاً .

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع عتيق الرشيدي, أن الترشيح يأتي وفقاً للنقاط التي حصل عليها المرشحون في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية ” ساعد ” ، وتبعاً لما خصصته إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم ينبع, مؤكداً حرص الإدارة على تحقيق شروط الترشيح للمتقدمين لشَغل الوظائف وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة، التي شملت الإعلان عن تلك الوظائف عبر المنصات الإعلامية المختلفة للإدارة، ثَم استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الضوابط، ومن ثم اجتياز المقابلة الشخصية التي أجرتها اللجنة المكلفة بذلك .

وأكد الرشيدي مباشرة جميع حراس مدارس البنات وزوجاتهم المعينون للعام 1438 / 1439هـ في إدارة الأمن والسلامة ابتداء من الأمس استعداداً لتوجيههم للقيام بمهام أعمالهم في المدارس الموجهين لها .

من جهته أفاد مدير الأمن والسلامة بتعليم ينبع عبدالله عتيق الله السناني, أن المعينين والمعينات سيتم تهيئتهم في بداية العام الدراسي عن طريق عقد ورش عمل تدريبية لتبيان طبيعة عملهم في المدارس .