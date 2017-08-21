بالصور.. طرح " ماكلارين إف 1 " السيارة الأغلى في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طرحت سيارة خارقة طراز ” ماكلارين إف 1 ” للبيع في مزاد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (حوالي 18 مليون دولار) فيما اعتبر أنها ستكون الأغلى في العالم.

يٌشار إلى أن 64 وحدة فقط صنعت من هذه السيارة في الفترة بين عامي 1993 و1997، ورغم كونها أنتجت منذ عشرين عاما، إلا انها لا تزال الأسرع على مستوى العالم.

يمكن للسيارة الانطلاق بسرعة من الصفر حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 385 كيلومتر في الساعة، وعرضت للبيع في مزاد سينعقد في كاليفورنيا في الثامن عشر من أغسطس/آب المقبل.