أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للسلامة المرورية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور حمد بن محمد الضويلع ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك.

واطلع سموه على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تيسير الحج على قاصدي بيت الله الحرام، وما تقدمه من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لهم في مختلف المنافذ البرية والجوية بالمنطقة، والمحاجر الطبية في تلك المنافذ، كما اطلع على سير العمل في مشروعات الوزارة بالمنطقة ومنها مستشفى الخبر المركزي، ومركز الإصابات والحوادث، داعيا إلى حث مقاولي الوزارة على إنجاز المشروعات وفق جداولها الزمنية المعتمدة، مشيداً بجهود الوزارة في تطوير آلية قياس رضا المستفيدين من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم ( 937 ) وما تمثله هذه الخطوة من ارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية على جهود اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي أنشأت مؤخراً بقرار مجلس الوزراء وارتباطها بمجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة وزير الصحة، وتطلعها للاستفادة من نجاحات لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية في خفض الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة في طرق المنطقة الشرقية، متمنياً للجنة الوزارية للسلامة المرورية التوفيق والنجاح في تحقيق مهامها.

من جانبه عبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي وزارة لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه لجهود الوزارة وحرصه على تذليل جميع العقبات الي تعترض مشروعات الوزارة، منوهاً بنجاح تجربة لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية التي نتج خفض عدد الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية بنسب مبشرة، التي ستدعم بمشيئة الله مسيرة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.