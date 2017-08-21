أمير الشرقية يستقبل القنصل الأمريكي بالظهران - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , بمكتبه في الإمارة اليوم , القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة راشنا ساشديفا كورهونن ، المعينة حديثاً.

ورحب سموه في بداية الاستقبال بكورهونن في المنطقة الشرقية ، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتاريخ الطويل من العمل المشترك لتحقيق نماء و رخاء البلدين الصديقين , منوهاً بالعلاقات التجارية والثقافية التي تربط البلدين، والشراكات المتعددة التي تجمعهما ويعود نفعها على الشعبين الصديقين والعالم العربي والإسلامي .

كما رحب سموه بعودة كورهونن للعمل في المملكة ، مشيراً إلى أن عودتها ستكون بمشيئة الله إضافة لها للتعرف أكثر وعن قرب على ثقافة المملكة وما تزخر به من إرث حضاري وثقافي ، مما سيتيح لها الاطلاع على ما تشهده المملكة من تطوراً ونماءً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ ، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها .

وأعربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران من جهتها عن شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية، معبرةً عن سعادتها بالعودة للعمل في المملكة ، متطلعةً لمزيدٍ من النجاحات في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين في مختلف المجالات .