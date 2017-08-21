كارثة تهدد كوريا الجنوبية نتيجة تصرف جنوني من جارتها الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

فتحت كوريا الشمالية سدا على الحدود مع جارتها الجنوبية دون سابق إنذار وسط تحذيرات من عواقب خطيرة، وفقا لوكالة ” يونهاب “.

وقال مسئولون كوريون جنوبيون إن منسوب المياه في نهر إمجين المتدفق نحو الجنوب ارتفع بشكل خطير بعد أن فتح الجانب الكوري الشمالي السد الحدودي دون سابق إنذار.

وأوضحت وكالة ” يونهاب ” أن الجيش في كوريا الجنوبية رصد ارتفاع مستويات المياه في النهر، فيما لم ترسل بيونج يانج أي إنذارات بهذا الشأن.

وقال المسئولون للوكالة إنهم يراقبون الوضع عن كثب، بعد أن وصل منسوب المياه إلى مستوى 5.97 أمتار تحت جسر بيلسونج الواقع في أقصى شمال أراضي كوريا الجنوبية.