⁠⁠⁠⁠⁠مٌقيم يقتل عشيقته ويضع جٌثتها في شنطة سفر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أحالت النيابة العامة في إمارة دبي بالإمارات ، مٌقيم لبناني إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل إمرأة ووضع جثتها في حقيبة سفر وخرج من المنزل وكأنه لم يفعل شيئًا.

وان قد صرح اللبناني القاتل في التحقيقات، إنه اعطى لعشيقته مبلغًا ماليًا ضخمًا كانت قد طلبته منه وبعدها تغيرت عليه تمامًا، وأصبحت تحتقره، وعندما طالبها برد المبلغ رفضت، موضحًا أنه تفاجأ بتغير سلوكها واختلاقها المشاكل معه حتى تنهي علاقاتهما، لكنه برغم كل هذا صبر عليها.

وأضاف المتهم، أن عشيقته أتهمته بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي دون أن تقدم له دليلًا يثبت هذا، موضحًا أنه أعطاها 13 ألف درهم من أجل تأسيس صالون نسائي خاص بها وبعدها بدأت تتصرف نحوه ببرود وتتجاهله، وفي الأيام الأخيرة بدأت بـ«احتقاره» فطالبها في هذه اللحظة بإرجاع أمواله وتصاعدت الخلافات بينهما فقتلها ووضع الجثة في حقيبة سفر وسرق مبلغا ماليا من الشقة وخرج.