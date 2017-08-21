روسيا تسعى لتشكيل وفد سوري معارض بمعاونة المملكة ومصر - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جهود بلاده في تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية للاشتراك في المفاوضات مع دمشق، لافتًا إلى أنه يجري اتصالات بالمملكة ومصر لدعم ذلك.

وأضاف ” لافروف ” خلال مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره المصري سامح شكري، في موسكو اليوم الإثنين، أن روسيا ومصر تقدم المساعدات في تشكيل وفد مشترك للمعارضة السورية والوصول إلى مفاوضات مع الحكومة، مؤكدًا على أن عملية التشكيل يجب أن تجرى على أساس بناء.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن هناك شركاء آخرين يتعاونون مع مصر ورسيا في هذا الشأن من بينهم المملكة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا العمل قريبا.