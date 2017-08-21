99 % من الجرائم ترتكب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنه على الرغم من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بحولي 21% من إجمالي الإنتاج المحلي، إلا أنه يوجد بها نسبة عالية من جرائم التستر التجاري، تكاد تصل إلى 99%.

وأكد محافظة الهيئة مستشار وزير التجارة والاسثتمار الدكتور غسان السليمان، أنه تقدم بتوصية لمجلس الوزراء لمكافحة التستر التجاري وبطشه، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الجديدة، مشيرًا إلى أن التستر التجاري من الجرائم الخفية.

وأضاف ” سليمان ” ، أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في حجم إنتاجها، حيث تغطي 21% من إجمالي الناتج المحلي، وتسهم نحو 53% في سوق العمل، مؤكدًا أن الهيئة ستنتهي خلال العام الحالي من إعداد خطة للمنشآت المتوسطة، والهدف منها رفع مساهمتها في الناتج المحلي.

وكشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن صحة ما تردد حول تعاقد الهيئة مع شركة أجنبية لترويج ملتقى ” بيبان ” الهادف لتنمية المنشآت وتطوريها، والذي ستطلقه الهيئة بالرياض خلال سبتمر المقبل، مؤكدًا على أن هذا الكلام عار من الصحة.