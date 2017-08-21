بالفيديو.. والد وائل كفوري يخطف أنظار المعجبات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل يٌغني موال خلال حفل غنائي للفنان وائل كفوري خلال تكريمه في مهرجان أمسيات زحلة، يٌقال أنه والده .

حيث تم التعليق على الفيديو الذي تم نشره بصفحة مٌحبي الفنان وائل كفوري ” استمع إلى الشخص الّذي تعلّم منه ملك الرومانسية غناء المواويل. والد وائل كفوري يغنّي الموال ” .

الفيديو حاز على إعجاب مٌتابعي وائل الذين أشادوا بصوته وبصوت والده ودعوا ان يحفظهما الله، بينما أشار آخرون إلى أنّ الله وهب وائل ووالده أجمل صوتين في العالم، في حين هناك من علّق ” ابن الوز عوام ” وآخرون ” هذا الشبل من ذاك الأسد ” .