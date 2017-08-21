مقطع صوتي يكشف خيانة امرأة لزوجها مع صديقه يوميا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اشتكى زوج مصري من خيانة زوجته له مع صديقه، بشكل متكرر.

وقال الزوج: ” تزوجت ابنة عمي وبعد فترة اكتشفت أن ابن خالتها بيعاكسها في التليفون فكسرته، ثم سامحتها؛ ولكنها تعرفت على صاحبي وجاري، وعلمت أن زوجة صديقي الخائن سجلت مقاطع صوتية لمكالمتهما وأسمعتها لأمي وأصحابي في المنطقة.. وحاليا أهلها بيقولوا إنها ندمت .. ودلوقتي مش عارف أعمل إيه أسامحها ولا أطلقها “.