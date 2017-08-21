 مقطع صوتي يكشف خيانة امرأة لزوجها مع صديقه يوميا - صحيفة صدى الالكترونية

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مقطع صوتي يكشف خيانة امرأة لزوجها مع صديقه يوميا

مقطع صوتي يكشف خيانة امرأة لزوجها مع صديقه يوميا
نورة الشهري(صدى):

اشتكى زوج مصري من خيانة زوجته له مع صديقه، بشكل متكرر.

وقال الزوج: ” تزوجت ابنة عمي وبعد فترة اكتشفت أن ابن خالتها بيعاكسها في التليفون فكسرته، ثم سامحتها؛ ولكنها تعرفت على صاحبي وجاري، وعلمت أن زوجة صديقي الخائن سجلت مقاطع صوتية لمكالمتهما وأسمعتها لأمي وأصحابي في المنطقة.. وحاليا أهلها بيقولوا إنها ندمت .. ودلوقتي مش عارف أعمل إيه أسامحها ولا أطلقها “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2512 ] نشر منذ 37 دقيقة

يا سلام دلوقتي مش عارف تعمل إيه تسامحها ولا تطلقها .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
أقول دامك إرخَمه وخروف سامحها ولا تطلقها . إمبااااااااااااااااع .🐑.

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 37 دقيقة

سامحها واحفظها عن هذا وذاك واكثر النوم معها وتحتاج عطف وحنان منك اكثر وحاول تستبدل البيت الذى تسكنه والله هوا الحافظ

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 6 دقائق

أشتر لها ايسكربم
احسن لك

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