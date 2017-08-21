الغذاء والدواء تطلق حملة توعوية للنساء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية بطرق الاستخدام الآمن لمستحضر ” إيزوتريتينوين ” للنساء القادرات على الإنجاب، محذرة من أن استخدام المرأة الحامل للمستحضر يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية خطيرة للجنين.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان: أن مستحضر ” إيزوتريتينوين ” يستخدم عن طريق الفم كدواء لعلاج الحالات الحادة من حب الشباب؛ مثل حب الشباب العقدي، أو حب الشباب المكبب، أو حب الشباب الذي يؤدي إلى ندوب دائمة، وذلك عندما لا تكون العلاجات التقليدية فعّالة بما فيه الكفاية.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة، أن الطبيب سيعطي المرأة التي ترغب في العلاج بمستحضر” إيزوتريتينوين ” مستنداً يسمى “الموافقة على العلاج ومنع الحمل”، حيث يجب على المرأة قراءته بعناية، ثم التَّوقيع عليه بعد فهم كل ما يحويه من معلومات ومحاذير .