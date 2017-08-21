دعم النسخة الجديدة من هيونداي I30 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت شركة هيونداي مؤخرًا عن سيارة هيونداي I30 موديل 2018 نسخة فاست باك وذلك بعد حصولها على تحديثات عديدة خاصة وأن هذه السيارة بداية لجيل جديد.

ومن أبرز مميزات هذا الجيل هو نموذج جديد من السيارة إنه الفاست باك Fastback ذات الخمس أبواب، كما أنه أول موديل في تصميم هذه السيارة التي ظهرت بنسخة واجن خمسة أبواب وهاتشباك خمسة أبواب وهاتشباك ثلاث أبواب.

وعملت شركة هيونداي على أن تكون السيارة هيونداي I30 موديل 2018 نسخة فاست باك أقرب إلى الأرض لتوفير المزيد من الثبات على السرعات العالية بالإضافة إلى منح السيارة لمسة رياضية، وقد حصلت السيارة على شبك أمامي جديد يشمل شرائح سوداء ذات تصميم مغزلي، يحيط به إطار معدني، كما زودت بمصابيح جديدة تعمل بتقنية الليد مسحوبة إلى جانبي السيارة وتتواجد مصابيح ضباب وفتحات تهوية أسفل المصد الأمامي للسيارة بلمسات جعلتها أكثر صلابة.

وبالرغم من حصول السيارة على بعض التحديثات الداخلية لكنها احتفظت بنفس النمط التقليدي حيث يوجد شاشة ملاحة مقاس 7 بوصة بالوسط، كما توجد شاشة معلومات خلف عجلة القيادة وفي الكونسول الوسطي يوجد ناقل الحركة اليدوي والذي يحيط به مجموعة من الأزرار، كما أن المقاعد مغطاة بغطاء جلد أنيق.

ستتوافر هذه السيارة بعدد من المحركات، وسيكون المحرك الأول بسعة 1 لتر وعدد 3 سلندر يعطي قوة 118 حصان، والمحرك الثاني بسعة 1,4 لتر وعدد 4 سلندر يعطي قوة 138 حصان، والمحرك الثالث ديزل بسعة 1,6 لتر وعدد 4 سلندر يعطي قوة 134 حصان.