تزويد المشاعر المقدسة بـ 200 كاميرا عالية الجودة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلن قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، عن انتهاء وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، من وضع أكثر من 200 كاميرا عالية الجودة، في المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أنها هذه الكاميرات ستكون تحت إشراف مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار ” الصالح ” ، إلى أن توزيع هذه الكاميرات يعد إضافة جديدة لمتابعة حركة الحشود والحركة المرورية والسلامة، قائلًا: ” وكالة الوزارة تعمل على توفير جميع الأنظمة التقنية والمتطورة بمركز عمليات 911 القائم حالياً، إضافة إلى متابعتها لسير العمل بالمشاريع الأخرى بمناطق المملكة “.

وأوضح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أن المركز استقطب عدداً من المتحدثين بعدة لغات أجنبية مثل: “الأردو، الفارسية، الإندونيسية، والفرنسية ” ، إضافة إلى اللغة الإنجليزية؛ حتى يستجيب متلقي البلاغ بعمليات 911 لأي لغة من تلك اللغات وخاصة بموسمي الحج والعمرة.

وتابع: المركز يسير وفق الخطط المرسومة له، وهناك العديد من الجوانب سيتم مشاهدتها بأرض الواقع وفق المراحل المعدة لذلك، ولقطاعي الأمن العام والدفاع المدني دور كبير في تحقيق سرعة الاستجابة، ويزداد عدد الاتصالات بالمركز في موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ نظراً لوجود العديد من الحجاج أو المعتمرين.

واستطرد: قدرة المركز تستوعب أكبر عدد من الاتصالات؛ فقد استقبل المركز بموسم الحج الماضي 650 ألف اتصال خلال الـ24 ساعة، وكانت سرعة الاستجابة قياسية، مؤكدًا على متابعة واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بسير العمل بالمركز، وأن يظهر بالصورة اللائقة التي تعكس التطور الذي وصلت إليه المملكة بكل المجالات وعلى جميع الأصعدة.