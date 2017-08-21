تكليف 56 قاضياً لإنهاء القضايا المستعجلة في عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة العدل قرارا بتكليف 56 من قضاتها بالعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1438هـ في سبيل النظر وإنهاء القضايا المستعجلة، وسيتم توزيع القضاة المكلفون بالعمل خلال فترة العيد على 48 محكمة عامة وجزائية و8 محاكم تنفيذ، بمختلف مناطق المملكة.

ويأتي تكليف القضاة بالعمل في عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلب النظر السريع، فيما شمل قرار وزارة العدل الخاص بهذا التكليف، معاوني القضاة من الطاقم الإداري المساند.

وأكدت الوزارة أن المحاكم العامة العاملة في العيد هي (المحكمة العامة بمحافظة عفيف، المحكمة العامة بمحافظة القويعية، المحكمة العامة بمحافظة المجمعة، المحكمة العامة بمحافظة رفحاء، المحكمة العامة بمحافظة الحدود الشمالية، المحكمة العامة بمحافظة عنيزة، المحكمة العامة بحفر الباطن، المحكمة العامة بمحافظة الأفلاج، المحكمة العامة بمحافظة القريات، المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر، المحكمة العامة بمحافظة محايل عسير ، المحكمة العامة بمحافظة الرس، المحكمة العامة بمحافظة الزلفي، المحكمة العامة بمحافظة ضباء، المحكمة العامة بمحافظة بالقرن، المحكمة العامة بمحافظة بيشة، المحكمة العامة بمحافظة الخرج، المحكمة العامة حوطة بني تميم، المحكمة العامة بمحافظة شقراء، المحكمة العامة بمحافظة الليث، المحكمة العامة بمحافظة ينبع، المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي، المحكمة العامة بمحافظة تثليث.

أما فيما يخص المحاكم الجزائية العاملة في العيد، فقد بينت الوزارة أنها تتمثل في (المحكمة الجزائية بمنطقة حائل ، والمحكمة الجزائية بمنطقة أبها ، والمحكمة الجزائية بمنطقة تبوك ،والمحكمة الجزائية بمحافظة بريدة ، والمحكمة الجزائية بمنطقة الباحة ، والمحكمة الجزائية بالرياض ، والمحكمة الجزائية بمنطقة نجران ، والمحكمة الجزائية بمنطقة جازان، والمحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء ، والمحكمة الجزائية بمحافظة الدمام , والمحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، والمحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط ، والمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، والمحكمة الجزائية بمحافظة الطائف ، والمحكمة الجزائية بمنطقة المدينة المنورة. والمحكمة الجزائية بسكاكا .

وذكرت الوزارة أن محاكم التنفيذ المكلفة بالعمل في العيد هي: محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، ومحكمة التنفيذ بالرياض، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بجدة، ومحكمة التنفيذ بالدمام. ومحكمة التنفيذ بجازان، ومحكمة التنفيذ بسكاكا، ومحكمة التنفيذ ببريدة .

— تعرف على مواقع المحاكم العاملة في الأضحى

أولا: المحاكم العامة

# عفيف.

# القويعية.

# المجمعة.

# رفحاء.

# الحدود الشمالية.

# عنيزة.

# حفر الباطن.

# الأفلاج.

# القريات.

# وادي الدواسر.

# محايل عسير.

# الرس.

# الزلفي.

# ضباء.

# بالقرن.

# بيشة.

# الخرج.

# بني تميم.

# شقراء.

# الليث.

# ينبع.

# الدوادمي.

# تثليث.

ثانيا: المحاكم الجزائية

# حائل.

# أبها.

# تبوك.

# بريدة.

# الباحة.

# الرياض.

# نجران.

# جازان.

# الأحساء.

# الدمام.

# مكة المكرمة.

# خميس مشيط.

# جدة.

# الطائف.

# المدينة المنورة.

# سكاكا.

ثالثا: محاكم التنفيذ

# مكة المكرمة.

# الرياض.

# المدينة المنورة.

# جدة.

# الدمام.

# جازان.

# سكاكا.

# بريدة.