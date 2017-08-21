 العمل توقف الخدمات عن منشأة فصلت موظفيها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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العمل توقف الخدمات عن منشأة فصلت موظفيها

العمل توقف الخدمات عن منشأة فصلت موظفيها
سعيد العجل(صدى):

قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن منشأة متعاقدة مع إحدى شركات الاتصالات وذلك بعد شكاوى من قيام الشركة بإجراءات فصل مجموعة من موظفيها.
وتعليقا على هاشتاق ” ‏⁧‫#فصل جماعي لموظفي مراكز الاتصال ” قال أبا الخيل : ” ‏الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن المنشأة.. وفتحت تحقيقا عاجلا بالقضية ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير والله حتى وجهك يبشر بالخير ابن الوطن اهم شى

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

موظفين القطاع الخاص يجب اعطائهم ثقة كاملة والمساس بهم جريمة

[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 10 دقائق

لماذا المؤسسات والشركات أصبحت عاجزة عن الاستمرار ودفع الرواتب اذا علمنا الأسباب لن يفصل اي موظف هناك فجوة بين القطاع الخاص ومشاكله الاقتصادية وبين وزارة العمل والتجارة والغرف التجارية لم تقدم درسات وتساعد التجار في الاستمرار والنمو لتبقى رافد للاقتصاد وخلق فرص وضيفيه مستقرة

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