العمل توقف الخدمات عن منشأة فصلت موظفيها - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن منشأة متعاقدة مع إحدى شركات الاتصالات وذلك بعد شكاوى من قيام الشركة بإجراءات فصل مجموعة من موظفيها.

وتعليقا على هاشتاق ” ‏⁧‫#فصل جماعي لموظفي مراكز الاتصال ” قال أبا الخيل : ” ‏الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن المنشأة.. وفتحت تحقيقا عاجلا بالقضية ” .