العمل توقف الخدمات عن منشأة فصلت موظفيها - صحيفة صدى الالكترونية

العمل توقف الخدمات عن منشأة فصلت موظفيها
قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن منشأة متعاقدة مع إحدى شركات الاتصالات وذلك بعد شكاوى من قيام الشركة بإجراءات فصل مجموعة من موظفيها.
وتعليقا على هاشتاق ” #فصل جماعي لموظفي مراكز الاتصال ” قال أبا الخيل : ” الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن المنشأة.. وفتحت تحقيقا عاجلا بالقضية ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير والله حتى وجهك يبشر بالخير ابن الوطن اهم شى
انسان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
موظفين القطاع الخاص يجب اعطائهم ثقة كاملة والمساس بهم جريمة
الواقع[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 10 دقائق
لماذا المؤسسات والشركات أصبحت عاجزة عن الاستمرار ودفع الرواتب اذا علمنا الأسباب لن يفصل اي موظف هناك فجوة بين القطاع الخاص ومشاكله الاقتصادية وبين وزارة العمل والتجارة والغرف التجارية لم تقدم درسات وتساعد التجار في الاستمرار والنمو لتبقى رافد للاقتصاد وخلق فرص وضيفيه مستقرة