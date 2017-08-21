⁠⁠⁠⁠⁠الهلال الأحمر يجهز خطة توعوية خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تعكف هيئة الهلال الأحمر السعودي ، على تطبيق خطة توعوية خلال موسم الحج 1438هـ موازيه لعملها الإسعافي، حيث بدأت الهيئة في توزيع بعض الهدايا التوعوية لحجاج بيت الله الحرام في مطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالاضافة إلى منافذ العاصمة المقدسة .

كما ستقوم الهيئة بتوزيع الهدايا في الحرم المكي وذلك بتوزيع وإعطاء الحجاج شرح عن اهمية تعلم الإسعافات الأولية.

وقد حرصت الهيئة على أن تنفذ الخطة بشكل يليق بمستوى التوعية وحجم المناسبة الذي من شأنه أن يجنب الحجاج بعون الله كل ما يكدر صفو حجهم.

من جهة أخرى بلغت إحصائية البلاغات الاسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة (١٧٥٨) بلاغاً منذ ١٤٣٨/١١/٢٠ اي خلال ٨ ايام كما بلغ عدد الاصابات (٤٧٠) اصابه تم نقل (٢٤٠) اصابه بينما باقي الاصابات اكتفت بتقديم الخدمة الاسعافية الطارئة في الموقع ، وبلغ عدد الحالات المرضية (١٠٨٧) حاله تم نقل (٥٢٥) حاله بينما باقي الحالات اكتفت بالعلاج في الموقع من قبل الفرق الاسعافية والمتقدمة المكونه من عدد من المسعفين والاطباء المدربين على اعلى مستوى والحريصين على تقديم الخدمة الانسانية والطبية لزوار بيت الله الحرام وسكان المدينه المقدسة .