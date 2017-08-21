إغلاق محطتي وقود مخالفتين في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة المدينة المنورة محطتي وقود مخالفتين للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها مراقبي الأمانة على المحطات الواقعة على طريق ” الهجرة / طريق المدينة – تبوك / طريق المدينة-القصيم ” .

وقال وكيل الأمين للخدمات رمضان بن محمد الزهراني إنه تم خلال الجولة تفقد الخدمات التي تقدمها المحطات والتأكد من تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتأكد من مدى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن.

من جانب آخر بين مدير الشؤون الرقابية والأسواق محمد الشتاء أنه تم رصد عدد من المخالفات الفنية والتشغيلية بالمحطات وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، منوهاً بأنه تم رصد 86 مخالفة وتم تحرير 24 إنذارا وإتلاف 35 كجم من المواد الغذائية التي تم ضبطها إضافة للتأكد من نظافة وجاهزية المساجد والخدمات الملحقة بها كما تم إغلاق محطتين مخالفتين.