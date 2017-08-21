نصائح لاستمرار جاذبيتك بعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يجب ان لا تنسى المرأة مظهرها وأناقتها، حتى تظل جذابة في عيون زوجها، خصوصا وان كثير من النساء يغفلون عن هذه الأمور الهامة خصوصا اللاتي يدخلن عالم الأمومة لاول مرة، حيث يدور اهتمامهن حول المولود وكل ما يتعلق به كيف تبقين جذابة في عيون زوجك بعد الولادة مع كل مسؤولياتك الجديدة؟ .

لتبقين جذابة في عيون زوجك بعد الولادة عليك بالآتي اهتمي بمظهرك بمجرد الولادة قد تبدأ هذه الخطوة قبل موعد الولادة، بالاهتمام بالشعر ونضارة الوجه، اذ يجب ان تهيء المرأة نفسها لهذا الحدث الهام، لتسجل احلى واجمل الذكريات مع زوجها ووليدها وهي في ابهى صورة ، لذا عليها ان تهتم بمظهرها وطلتها بعد الولادة لا ترفضي مساعدة الاخرين لك عليك عزيزتي الام ان تقبلي بمساعدة الاخرين لك حتى تحصلين على القدر الكافي من الراحة لتبقي بصحة جيدة وبشرة نضرة.

كما ان قبولك بذلك سيوجد وقت لك للاهتمام بنفسك وبصورتك امام زوجك النظافة الشخصية لتبقين جذابة في عيون زوجك بعد الولادة، عليك الاهتمام بالنظافة الشخصية، والمداومة على تغيير الملابس خصوصا اذا كنت ترضعين طفلك ارضاعا طبيعيا عدم اهمال الزوج سيزداد زوجك انجذابا اليك .

اذا حرصت على الاهتمام به وبالقيام بمسؤولياتك نحوه، وليس ذلك فحسب، فلن يكون هناك فرصة لظهور مشاعر الغيرة لديه بعد ولادة طفلكما الاهتمام بالتواصل مع الزوج كوني على اتصال دائم بزوجك واشركيه معك في كل لحظاتك السعيدة مع مولودك، حتى لا تحدث فجوة بينكما، وبذلك ستحافظين على انجذاب زوجك اليك .

دائما ممارسة الرياضة بعد الولادة احرصي على ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة ولكن بعد استشارة طبيبك الخاص، وذلك للحفاظ جسمك ولتبقين جذابة في عيون زوجك بعد الولادة .