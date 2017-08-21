علاج خطير - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 21
أغسطس
هههههههههههه سلاحف يبيضن ههههههههههه جبتها ,,
,, ممتاز الحقيقه اعجبني جداُ ،،،
,, بس ليتكم رحتوا للبر ، افضل من المزرعه ، لأنه لابد وان يكون هناك املاح في التربه ، بينما باالير ناشفه ،،
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32557 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه سلاحف يبيضن ههههههههههه جبتها ,,
,, ممتاز الحقيقه اعجبني جداُ ،،،
,, بس ليتكم رحتوا للبر ، افضل من المزرعه ، لأنه لابد وان يكون هناك املاح في التربه ، بينما باالير ناشفه ،،