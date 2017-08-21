امرأة تلد طفلتها ثم تتمزق إلى نصفين في جنوب إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفيت سيدة على الفور بعد أن تمزقت إلى نصفين بفعل مصعد في بناية مستشفى، وذلك عقب ولادتها بدقائق.

وكانت ” روسو كورتيس نونيز ” ، محمولة على نقالة، عندما كان المصعد يصعد من الطابق الثاني إلى الثالث، وذلك بمستشفى فالم في اشبيلية جنوب إسبانيا وتعيش بالقرب من إشبيلية، وهي أم لثلاثة أطفال، وقد ولدت للتو بنتاً، عن طريق العملية القيصرية.

وروى الأقارب أن الباب أغلق وفتح مرتين دون أن يكون المصعد قد تحرك، وفي تلك اللحظات كانت المرأة تسحب للخارج من قبل الحمال الذي كان يجر النقالة،بينما كانت الطفلة حديثة الولادة، مع الأم أثناء عميلة النقل عبر المصعد لكنها لم تصب بأية أذى وهنا حدثت الكارثة حيث أغلق الباب عليها.

استغرق الأمر ساعتين لرجال الدفاع المدني للإفراج عن جسدها مع رأسها المحاصرين بين إطار المصعد والسقف، بينما تركت قدميها تتدلى للخارج و فتحت إدارة المستشفى تحقيقا شاملا حول الحادثة المؤلمة.

وقال وزير الصحة الإقليمي ” مارينا ألفاريز ” إن الحادث كان سريعا وغير عادي ومأساوي ، مضيفا أن هذا المصعد كان قد تم فحصه في 12 من أغسطس الجاري.