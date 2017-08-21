امرأة تتهم زوجها بالإلحاد وتطلب الطلاق منه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدمت زوجة مصرية تٌدعى ” ياسمين . ك ، 38 عاماً ” بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس في مصر ، بسبب إلحاد زوجها وتعنيفه لها ولطفلتيها المستمر .

وقالت الزوجة فى تصريحات لصحف محلية ، خلال فترة زواجنا كان لزوجى بعض الهفوات فى فكره، ولكنى لم أتصور أن يصاب بالجنون ويرتكب أفعال صبيانية لا تتناسب معه سنه ومركزه الاجتماعى، لدرجة دفعت أسرته لمحاولة اصطحابه لبعض الأطباء لمحاولة معرفته الداء الذى أصابه عقب انضمامه لجماعات متطرفة تدعو للإلحاد.

وأضافت ، كنت أرى أناسًا غير طبيعيين يأتون المنزل من أصدقاء تعرف عليهم مؤخرا، يرتكبون العربدة، ومعاقرة الخمور، وتعاطى المخدرات.. وترك زوجى العمل وأوقف الإنفاق علينا وانحرف بشكل كامل عن حياته المستقيمة.

وتابعت الزوجة ، كان يعنفنى دائمًا ويضربنى ويجبرنى على تقبل أصدقائه الشاذين، بالإضافة إلى محاولته أن يؤثر علينا لمشاركتهم بعض الطقوس المقززة.. حاولت أن أصلح منه من أجل طفلتيه وحفاظًا على سنوات جمعتنا كان فيهم خير الزوج، ولكن خشيت على حياتى وطفلتى وهربت من عنفه وجنونه.