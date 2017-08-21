1000 مستوطن يقتحمون كفر حارس تحت حراسة قوات الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

استمرار لأعمال العنف التي يرتكبها الإسرائيليون في حق الشعب الفلسطيني اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الإثنين، بلدة كفر حارس قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من مئات الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية في البلدة،إن نحو ألف مستوطن إسرائيلي متطرف اقتحموا أحد الأماكن التاريخية في البلدة، وقاموا بأداء صلوات دينية وتلمودية تحت حراسة الجيش .

وينفي الفلسطينيون الرواية الإسرائيلية للمتطرفين اليهود بوجود مقام يهودي في البلدة وقبر يوشع بن نون.

وأكدت المصادر الفلسطينية، أن مزاعم المستوطنين اليهود المدعومة من الحكومة تهدف إلى الاستيلاء على منازل فلسطينية، وأراض فلسطينية لأهداف استيطانية .