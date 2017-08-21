هلالي سابق: قادرين على تجاوز العين - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد لاعب الهلال السابق حسين الحبشي أن فريقه قادر على تجاوز العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم في ظل وجود عناصر قوية تتمتع بإمكانيات فنية عالية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن غياب الثنائي نواف العابد والأوروجواياني نيوكلاس ميليسي عن قائمة الفريق في هذا اللقاء بسبب الاصابة، يعد خسارة كبيرة، الا أن البديلين عبد الملك الخيبري وسالم الدوسري، سيكونان على قدر كبير من المسؤولية.

وقال :“ المهم أن يتدارك لاعبو الهلال الأخطاء، لكي لا يتكرر ما حدث في مباراتهم الماضية أمام التعاون في الجولة الثانية من دوري جميل، وأن يكون هناك توازن واستغلال للفرص لتسجيل الأهداف خارج الأرض الهلال ”.