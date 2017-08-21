وزير العمل يبحث مع حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم الإثنين، حاكم ولاية مسيسيبي الأمريكية فيل براينت والوفد المرافق له، والذي يضم مسؤولين لعدد من الشركات الأمريكية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

واستعرض الدكتور الغفيص مع حاكم الولاية والوفد المرافق له، عددا من المسارات المتعلقة بسوق العمل، ودور ذلك في إيجاد فرص عمل لائقة وجاذبة ومستقرة للسعوديين والسعوديات، وكذلك توفير حزمة من برامج التأهيل والتدريب لهم.

حضر اللقاء، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، ومن الجانب الأمريكي نائب حاكم ولاية ” ميسيسيبي ” جون بويكن، وعدد من رؤساء ومدراء ومسؤولي عدة شركات أمريكية.